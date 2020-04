Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence féroce pour ce joueur de Zidane ?

Publié le 29 avril 2020 à 21h15 par A.D.

En quête d'un nouvel arrière gauche pour combler le possible départ de Layvin Kurzawa, Leonardo pourrait miser sur Sergio Reguilon. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se frotter à une dizaine de clubs pour l'arrière gauche du Real Madrid.

Leonardo serait soumis à une lourde concurrence pour Sergio Reguilon. En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Layvin Kurzawa serait proche de quitter le PSG. Pour assurer sa succession, Leonardo pourrait se jeter sur Sergio Reguilon. A en croire ABC , le directeur sportif du PSG aurait coché le nom du défenseur du Real Madrid en vue du prochain mercato estival. Toutefois, l'ancien du Milan AC serait loin d'être seul sur ce dossier.

Arsenal, Tottenham, Dortmund et Séville également dans le coup ?