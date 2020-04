Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Cette pépite de Ligue 1 qui affole toute l’Europe !

Publié le 28 avril 2020 à 8h45 par Alexis Bernard mis à jour le 28 avril 2020 à 9h20

Sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2020, Malang Sarr ne prolongera pas. Et une flopée de clubs européens le veut pour cet été.

À 21 ans, Malang Sarr a pris une décision radicale pour son avenir. Le défenseur de l’OGC Nice ne prolongera pas son contrat sur la Cote d’Azur. Son bail, qui court actuellement jusqu’en juin 2020, ne sera pas renouvelé. D’après nos sources, le joueur a pris sa décision et regarde d’ores et déjà le marché dans la perspective d’un départ cet été. De son côté, le club a également rendu les armes après plusieurs propositions transmises au joueur et se prépare donc à le voir partir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a l’embarras du choix !

Dortmund, Naples et Newcastle sont là