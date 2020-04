Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin ne fera aucun cadeau à Aldridge !

Publié le 28 avril 2020 à 4h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Florian Thauvin a déjà affiché sa volonté de rester à l'Olympique de Marseille. Mais plus que tout, il refuse de retourner en Premier League, ce qui ne risque pas de faciliter la tâche de Paul Aldridge.

« Je te le dis, je reste, comme ça le débat il est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m'en aille ? Frérot, je ne vais pas te faire la chanson, tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Moi ici je suis bien, en plus j'ai perdu une saison. Je vais partir au moment où on va jouer la ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bas pour ça ? En plus je sors d'une longue blessure. Pourquoi tu veux que je parte ? » Il y a quelques jours, Florian Thauvin affichait sa volonté de rester à l'Olympique de Marseille où son contrat prend fin en juin 2021. Une situation délicate pour l'OM qui a besoin de vendre et d'alléger sa masse salariale afin de renflouer ses caisses. Mais la tendance semble bien se confirmer...

Thauvin ne veut pas retourner en Angleterre