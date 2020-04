Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel, Ruffier... La guerre est déclarée !

Publié le 28 avril 2020 à 4h00 par A.M.

Mise à l'écart par Claude Puel, Stéphane Ruffier est en conflit avec sa direction. Et alors que l'ASSE se séparerait bien de son gardien de but, l'ancien Monégasque a d'autres plans en tête. Explications.

« Les propos sont regrettables. C’est regrettable pour Stéphane de s’entourer de la sorte, de cet individu. Après, c’est son problème, sa responsabilité. Il n’y a pas grand-chose à commenter, cela n’en vaut pas la peine ». Voilà ce qu'avait répondu Claude Puel le 23 février dernier à Patrick Glanz, l'agent de Stéphane Ruffier qui n'avait pas manqué de charger l'ASSE après la mise à l'écart de son protégé. Et depuis, la situation semble tendue, à tel point qu'un départ est clairement envisagé. Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, dans le cadre du rajeunissement souhaité de l'effectif souhaité par Claude Puel, Stéphane Ruffier ne sera pas retenu. Mais encore faut-il que le joueur veuille partir à un an de la fin de son contrat.

Puel ne veut plus de Ruffier... qui ne fera aucun cadeau