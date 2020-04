Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un défenseur de Villas-Boas affole le marché !

Publié le 27 avril 2020 à 21h30 par A.M.

Repositionné avec succès au poste de latéral droit par Rudi Garcia, Bouna Sarr pourrait quitter l'OM cet été compte tenu des problèmes financiers du club phocéen. Et l'ancien Messin ne manque pas de prétendants.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille devrait être contraint de vendre massivement afin de renflouer ses caisses. Dans cette optique, plusieurs joueurs seront concernés, à commencer par ceux qui suscitent de nombreux intérêts. C'est notamment le cas de Bouna Sarr. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'ancien Messin réussit une brillante reconversion au poste de latéral droit ce qui ne manque pas d'attirer de nombreux prétendants. Conscient de la situation, Bouna Sarr expliquait récemment qu'il préférait toutefois rester à l'OM. « C'est sûr que ça fait toujours plaisir (d'être courtisé), après moi j'arrive à faire abstraction de tout ça avec mon âge. Mine de rien, j'ai 28 ans. J'arrive à prendre du recul par rapport à tout ce qu'on peut dire et lire. Moi j'ai toujours dit que mon rêve était de jouer la Ligue des champions avec l'OM. Après, il y a certains éléments qu'on ne contrôle pas. Je ne vais pas renter dans les détails, mais on voit que le club a besoin d'argent, est un peu en difficulté financièrement », confiait-il au Phocéen .

Six clubs suivent Bouna Sarr