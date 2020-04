Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bouna Sarr lâche une terrible confidence sur son avenir...

Publié le 23 avril 2020 à 19h30 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ ces dernières semaines, Bouna Sarr s'est prononcé sur son avenir et a avoué que compte tenu de la situation économique de l'OM, son futur n'était pas entre ses mains...

Personne n'est passé à côté de la situation de l'Olympique de Marseille. En grande difficultés financières, le club phocéen va devoir vendre afin de rester dans les clous du fair-play financier. Dans cette optique, de nombreux joueurs sont annoncés sur le départ et non des moindres. Morgan Sanson, Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car, qui disposent d'une valeur marchande importante, ne seront pas retenus, tout comme Bouna Sarr. Après des débuts compliqués à l'OM, l'ancien Messin s'est révélé dans son nouveau poste de latéral droit. Une reconversion dont Rudi Garcia est à l'origine, et André Villas-Boas poursuit les plans de son prédécesseur. Très performant dans le couloir droit de la défense de l'OM, Bouna Sarr suscite d'ailleurs l'intérêt de nombreux clubs européens dont le FC Séville, Everton ou le Borussia Dortmund. Sous contrat jusqu'en 2022, le natif de Lyon souhaite toutefois disputer la Ligue des Champions avec l'OM comme il l'a expliqué lors du Talk Show du Phocéen , bien qu'il soit conscient des soucis financiers de son club.

«On voit que le club a besoin d'argent»