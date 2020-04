Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se bouscule pour Bouna Sarr !

Publié le 28 avril 2020 à 3h15 par A.M.

Depuis son repositionnement au poste de latéral droit, Bouna Sarr voit sa cote grimper en flèche sur le marché. Et c'est loin d'être terminé. Pas moins de six clubs seraient intéressés par le joueur de l'OM.

« C'est sûr que ça fait toujours plaisir (d'être courtisé), après moi j'arrive à faire abstraction de tout ça avec mon âge. Mine de rien, j'ai 28 ans. J'arrive à prendre du recul par rapport à tout ce qu'on peut dire et lire. Moi j'ai toujours dit que mon rêve était de jouer la Ligue des champions avec l'OM. Après, il y a certains éléments qu'on ne contrôle pas. Je ne vais pas renter dans les détails, mais on voit que le club a besoin d'argent, est un peu en difficulté financièrement . » Conscient de la situation financière de l'OM, Bouna Sarr rappelait récemment qu'il ne serait pas seul à décider pour son avenir bien que sa volonté soit de rester. Mais compte tenu du nombre de prétendants qui se présentent, l'ancien Messin pourrait bien plier bagages cet été.

Déjà six clubs positionnés sur Bouna Sarr