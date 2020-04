Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour Jadon Sancho !

Publié le 27 avril 2020 à 21h45 par D.M.

Directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc s’est prononcé sur l’avenir de Jadon Sancho. Alors que le joueur serait sur les tablettes de Manchester United, Chelsea ou du PSG, le dirigeant allemand met pour l’instant la priorité sur la reprise de la saison.

Le Borussia Dortmund abrite dans son effectif plusieurs pépites susceptibles de briller dans les plus grands clubs à l’avenir à l’instar d’Erling Braut Haaland ou encore de Jadon Sancho. L’ailier anglais réalise de grandes performances avec le club allemand et plusieurs équipes de Premier League révéraient de le rapatrier. Manchester United ou encore Chelsea seraient intéressés. Mais le PSG aurait également coché le nom du joueur de 20 ans pour renforcer son effectif à en croire la presse étrangère. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Borussia Dortmund, Jadon Sancho ne manque pas de prétendants et pourrait être l’un des acteurs majeurs du prochain mercato.

« Toutes ces questions ne sont pas prioritaires pour l'instant »