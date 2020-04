Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille royale prévue pour ce dossier à 50M€ ?

Publié le 30 avril 2020 à 14h15 par Th.B.

Alors que le PSG s’intéresserait à Thomas Partey, la partie s’annoncerait rude pour Leonardo pour la signature du milieu de terrain de l’Atletico Madrid.

Lundi soir, RMC Sport révélait que le PSG aurait ajouté Thomas Partey à sa liste prioritaire. Directeur sportif du club de la capitale, Leonardo souhaiterait renforcer le secteur du milieu de terrain à l’intersaison. Le joueur de l’Atletico Madrid serait une piste concrète du PSG. Néanmoins, le 10 Sport vous dévoilait en exclusivité le 29 avril que le PSG n’avait pas transmis d’offre, contrairement à la Juventus et à un club anglais, et que les dirigeants parisiens n’avaient même pas fait savoir au principal intéressé et à l’Atletico Madrid leurs intentions pour le Ghanéen. D’ailleurs, le PSG ne serait clairement pas le mieux placé dans ce dossier très disputé.

Une concurrence XXL pour Thomas Partey