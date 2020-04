Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un énorme retournement de situation pour ce crack ?

Publié le 30 avril 2020 à 13h45 par D.M.

Considéré comme un solide espoir, Kays Ruiz-Atil pourrait quitter le PSG si sa requête de s’entraîner avec l’équipe première n’était pas acceptée. Malgré ce désaccord, une prolongation n’est pas écartée pour le joueur qui voit son contrat se terminer en 2021.

Au PSG, l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé est au centre des intentions. Mais Leonardo doit également se pencher sur la situation de joueurs prometteurs. Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche n’ont toujours pas signé de contrat professionnel et pourraient quitter le PSG lors du prochain mercato, tout comme Kays Ruiz-Atil. Un temps sur les tablettes de Chelsea, le milieu de 17 ans voit son contrat se terminer en juin 2021 et n’a toujours pas trouvé d’accord avec sa direction. Le joueur souhaite s’entraîner avec l’équipe professionnelle et a menacé de quitter le club si sa demande n'était pas acceptée : « Après moi si le PSG ne veut pas me faire m'entraîner avec les pros, il y a d'autres clubs. Ce n'est pas au PSG que ça va se terminer. Il y a des clubs qui m'ont proposé de m'entraîner avec les pros et descendre en réserve pour les matchs . »

Une prolongation n'est pas écartée