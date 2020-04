Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Loïc Rémy fait le point sur son avenir

Publié le 30 avril 2020 à 13h10 par T.M.

Alors que Loïc Rémy est en fin de contrat avec le LOSC, l’attaquant s’est montré ouvert à une prolongation, bien qu’il n’ait pas forcément de nouvelle à ce sujet.