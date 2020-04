Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rakitic envoie un message fort pour son avenir !

Publié le 30 avril 2020 à 11h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone espérerait le départ d’Ivan Rakitic, étant en quête de liquidités, le principal intéressé n’a pas concrètement ouvert la porte à un départ.

De quoi sera fait l’avenir d’Ivan Rakitic ? Disposant d’un contrat expirant en juin 2021 avec le FC Barcelone, l’international croate serait amené à intégrer l’opération Lautaro Martinez cet été, le Barça souhaitant recruter l’attaquant de l’Inter par tous les moyens. Cependant, le principal intéressé aurait la ferme intention de rester en Espagne, et ne penserait à un départ que pour rejoindre le FC Séville. L’Inter ainsi que la Juventus sauraient désormais à quoi s’en tenir, alors que Rakitic ne semblerait toujours pas fixé sur son avenir à moyen terme.

« C’est une motivation spéciale pour moi et je suis convaincu que je peux le faire et réussir »