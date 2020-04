Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une destination déjà à écarter pour Rakitic ?

Publié le 30 avril 2020 à 19h30 par D.M.

Annoncé sur les tablettes du FC Séville, Ivan Rakitic pourrait ne pas rejoindre le club andalou lors du prochain mercato. La raison ? Le salaire élevé du joueur.

« J 'espère pouvoir finir cette année de contrat. Si ce n'est pas possible, on va s'asseoir, mais le plus important pour le moment, c'est d'être au top et de finir la saison de la meilleure manière possible. Après, on va tout analyser, mais je veux aller au bout de mon contrat » déclarait Ivan Rakitic le 13 avril dernier dans un entretien à Mundo Deportivo . Malgré l’envie du joueur d’aller jusqu’au bout de son contrat, soit jusqu’en 2021, le FC Barcelone pourrait décider de l’inclure dans l’opération Lautaro Martinez ou alors le vendre afin de récupérer des liquidités. Le président de Villarreal a indiqué ce jeudi qu’il serait heureux d’accueillir Ivan Rakitic, mais le milieu de terrain croate rêverait de retourner au FC Séville, où il a évolué entre 2011 et 2014, selon la presse espagnole.

Le FC Séville trop juste pour s’offrir Rakitic