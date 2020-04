Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Agüero fait une annonce sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 30 avril 2020 à 19h00 par T.M.

Très proche de Lionel Messi, Sergio Agüero a pris position concernant l’avenir de la star du FC Barcelone, faisant une annonce à ce sujet.

Lionel Messi est encore sous contrat jusqu’en 2021 avec le FC Barcelone. Toutefois, depuis plusieurs semaines, le flou est venu entourer l’avenir de La Pulga. En effet, les discussions pour une prolongation sont compliquées, tandis qu’une clause dans son contrat, lui permettant de partir cet été, a éveillé les craintes des socios. La vie sans Messi pourrait donc arriver plus vite que prévu pour le Barça. Néanmoins, Sergio Agüero, qui est très proche de son compatriote argentin, est venu mettre les choses au point dans ce dossier.

« A moins que quelque chose de catastrophique n’arrive, il continuera »