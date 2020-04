Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça reçoit un conseil pour l’après-Messi

Publié le 29 avril 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que le FC Barcelone s’occupe actuellement de la succession de Luis Suarez, pour Ronald Koeman, il faudra bientôt se pencher sur celle de Lionel Messi.

A 32 ans, Lionel Messi fait encore et toujours preuve d’un talent exceptionnel. De quoi rendre d’énormes services au FC Barcelone, mais la question est de savoir jusqu’à quand. Si l’Argentin a encore quelques belles années devant lui avant de prendre sa retraite, c’est sa situation contractuelle qui inquiète. Messi n’a plus qu’un de contrat et alors que cela est compliqué pour sa prolongation, une clause dans son contrat lui permet également de partir l’été. Les craintes augmentent donc au Barça et l’après-Messi pourrait donc arriver plus vite que prévu.

Le Barça doit se préparer !