Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une issue inexorable pour Neymar…

Publié le 29 avril 2020 à 1h45 par La rédaction

Dans les médias catalans, certains dirigeants du Barça se sont exprimés anonymement sur le dossier Neymar. Analyse.

Le media sportif catalan L’Esportiu cite aujourd’hui un haut dirigeant du FC Barcelone qui confirme qu’à moins d’un improbable revirement de situation, le club n’ira pas sur Neymar en fin de saison : « Il est clair que nous aimerions signer Neymar, mais nous devons être réalistes, son retour cet été est pratiquement impossible. Je parierais plus pour la signature de Lautaro que sur le retour de Neymar . Un sentiment que partage également un membre de la direction sportive : « Le retour de Neymar est une utopie ». « Si nous devons réduire considérablement la masse salariale de l'équipe première, comment voulez-vous que Neymar vienne, un joueur qui gagne plus de 30 millions d’euros nets par saison ? C'est impossible », assure-t-on au sein de l'entité barcelonaise.

Barcelone ne peut tout simplement pas…

Dans les hautes sphères du club catalan, on confirme donc que l’issue du dossier est inexorable : Barcelone n’a pas l’argent pour payer Neymar, et le Brésilien restera au Paris Saint-Germain l’an prochain. Et dans ces conditions, il est loin d’être impossible qu’il prolonge son contrat avec le club parisien.