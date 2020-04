Foot - PSG

PSG : Quand Neymar est comparé à... Lionel Messi !

Publié le 26 avril 2020 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur Neymar, Gerard Moreno, entraîneur de l'AS Monaco, ne cache pas son admiration pour le Brésilien qu'il compare même à Lionel Messi.

Passé par le FC Barcelone entre 2013 et 2017, Neymar s'est révélé au monde aux côtés de Lionel Messi avec lequel il formait une attaque redoutable. Désormais au PSG, le Brésilien forme un duo non moins impressionnant avec Kylian Mbappé. Interrogé au sujet des deux stars du club de la capitale, Gerard Moreno avoue une préférence pour Neymar qu'il compare à Lionel Messi.

«Neymar est comme Messi»