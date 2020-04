Foot - PSG

PSG : Thomas Tuchel rend un vibrant hommage à Neymar !

Publié le 22 avril 2020 à 23h45 par La rédaction

En plein confinement à cause de la crise sanitaire mondiale du coronavirus, Thomas Tuchel est revenu sur la rencontre face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions, qui a permis aux Parisiens de se qualifier pour les quarts de finale. L’occasion pour l’entraîneur du PSG de s’enflammer pour Neymar.

Avant la crise sanitaire mondiale du Coronavirus et l’arrêt total de toutes les compétitions de football, le PSG avait réussi à retourner la situation en Ligue des Champions. Après une défaite 2-1 contre le Borussia Dortmund lors du match aller des 8e de finale de Ligue des Champions, le PSG a remporté la rencontre retour au Parc des Princes 2-0, et a ainsi composté son billet pour les quarts de finale de la plus grande compétition européenne. Et d’après Thomas Tuchel, Neymar a joué un rôle déterminant dans cette victoire.

« Neymar est toujours la clef »