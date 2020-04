Foot - PSG

PSG : Nasri adresse un précieux conseil à Mbappé !

Publié le 21 avril 2020 à 22h50 par A.D.

Auréolé du titre de son titre champion du monde, Kylian Mbappé rêve de remporter le Ballon d'Or. Samir Nasri a conseillé l'attaquant du PSG pour qu'il parvienne à remplir son plus grand objectif.