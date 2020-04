Foot - PSG

PSG : Coronavirus, reprise... Marquinhos affiche un souhait fort !

Publié le 17 avril 2020 à 15h05 par A.D.

Alors que toutes les compétitions ont été suspendues à cause du coronavirus, Marquinhos et les joueurs du PSG sont actuellement confinés chez eux. Le vice-capitaine parisien a milité pour ne pas vivre un PSG-Dortmund bis, avec des matchs à huis clos, à la reprise.