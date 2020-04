Foot - PSG

PSG : Quand Neymar est utilisé pour tacler Mbappé...

Publié le 18 avril 2020 à 15h20 par A.D. mis à jour le 18 avril 2020 à 15h21

Kylian Mbappé ne devrait pas prendre exemple sur Neymar. A en croire Emmanuel Petit, champion du monde 98 avec l'équipe de France, le numéro 7 du PSG aurait le don de trop «forcer».