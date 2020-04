Foot - PSG

PSG : Le message fort de Neymar sur son confinement !

Publié le 23 avril 2020 à 10h15 par La rédaction

Actuellement au Brésil pour son confinement, Neymar s’est livré à travers un communiqué. Et pour lui comme pour tout amateur de ce sport, le football manque…

Le football manque à Neymar. Alors qu’il est retourné au Brésil pour son confinement, ce qui n’a pas manqué de déclencher une certaine polémique lorsque cette annonce avait été effectuée, Neymar s’est livré, au travers d’un communiqué rapporté dans Le Parisien , sur son confinement. L’âme de compétiteur de l’international brésilien ressort dans cette annonce, et ce dernier souhaite de tout cœur reprendre le championnat au plus vite et retrouver par la même occasion ses coéquipiers du PSG.

« Le PSG me manque »