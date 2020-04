Foot - PSG

PSG : Coronavirus, reprise... Al-Khelaïfi prend position !

Publié le 21 avril 2020 à 22h10 par A.D.

Pour freiner la propagation du coronavirus, la quasi-totalité des compétitions sportives, et notamment footballistiques, ont été suspendues. Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a milité pour une reprise de la saison.