PSG : Ce proche de Neymar fait une prédiction XXL sur son avenir !

Publié le 19 avril 2020 à 0h15 par B.C.

Ancien chouchou du Parc des Princes, Nenê estime que Neymar a retrouvé un niveau de jeu exceptionnel et qu'il peut détrôner Lionel Messi.

Freiné dans son élan ces deux dernières années par une blessure à la cheville, Neymar doit cette fois-ci prendre son mal en patience à cause du coronavirus. L'international brésilien semblait pourtant avoir retrouvé son meilleur niveau en ayant eu un rôle décisif dans la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Buteur face au Borussia Dortmund, Neymar a également influencé le jeu de son équipe au match retour, de quoi rappeler ses prestations de haute volée au FC Barcelone. Interrogé par France Télévision , Nenê espère que son ami pourra encore s'illustrer avec le maillot du PSG cette saison, tout en estimant qu'il a les capacités pour détrôner Lionel Messi.

« Lionel Messi n’est plus tout jeune, le temps de Neymar est arrivé »