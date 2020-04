Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Chelsea, offres XXL... Ces révélations sur l'arrivée de Neymar au Barça !

Publié le 30 avril 2020 à 22h30 par D.M.

Quand il était encore à Santos, Neymar aurait été courtisé par Chelsea. Le club londonien aurait formulé des offres XXL, mais le joueur aurait donné sa priorité au FC Barcelone

En 2013, un jeune joueur de 21 ans appelé Neymar quittait son Brésil natal et son club formateur de Santos pour faire le grand saut vers l'Europe. Arrivé avec le statut de futur crack, le Brésilien signait au FC Barcelone pour un transfert désormais annoncé à près de 90M€. Aux côtés de Luis Suarez et de Lionel Messi, Neymar a écrit l'une des plus belles pages du club catalan. Vainqueur de la Ligue des champions en 2015 et du championnat espagnol à deux reprises (2015 et 2016), l’attaquant a finalement pris la décision de mettre fin à son histoire avec le FC Barcelone et de rejoindre en 2017 le PSG. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2022, l’avenir de Neymar continue de susciter énormément de questions et un retour au FC Barcelone n’est pas à exclure. Toutefois, le joueur de 28 ans aurait pu ne jamais découvrir la Catalogne.

Chelsea a tout tenté