OM : Il annonce la fin pour le PSG !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi reçoit l'OM de Pablo Longoria au Parc des Princes. D'après Jean-Michel Larqué, ce Classique est le dernier grand rendez-vous du club parisien en Ligue 1. Et pourtant, le PSG aura encore huit journées de championnat à jouer après son duel face à l'OM.

Après avoir réussi l'exploit d'éliminer Liverpool - classé premier de la saison régulière en Ligue des Champions - en huitième de finale ce mardi soir, le PSG doit se reconcentrer sur la Ligue 1. Et le club emmené par Luis Enrique a un rendez-vous de la plus haute importance à jouer. En effet, le PSG reçoit l'OM, son plus grand rival, au Parc des Princes ce dimanche soir.

Le PSG reçoit l'OM ce dimanche soir

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Jean-Michel Larqué a annoncé la couleur avant le choc entre le PSG et l'OM. A en croire l'ancien milieu offensif parisien, la bande à Marquinhos n'aura plus de grand match à disputer en Ligue 1 après ce Classique.

«C’est le dernier grand rendez-vous du PSG»

« Ce Classique, c’est pour moi le dernier grand rendez-vous du PSG en championnat. Ils ne vont pas le manquer. Ils ont l’occasion d’enfoncer Marseille. Il ne faut pas oublier les dernières performances inquiétantes de l’OM. Je pense que Marseille n’a pratiquement aucune chance », a jugé Jean-Michel Larqué sur les ondes de RMC Sport. Pour rappel, le PSG doit affronter à la fois l'ASSE, le SCO d'Angers, le FC Nantes, Le Havre, l'OGC Nice, le RC Strasbourg, le Montpellier HSC et l'AJ Auxerre en championnat après l'OM.