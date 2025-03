Real Madrid - OM : L’annonce surprise de De Zerbi

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Malgré sa domination, l’OM est tombé lors de la réception du RC Lens le week-end dernier (0-1). Une rencontre qui a tout de même satisfait Roberto De Zerbi. Le technicien italien estime que son équipe a fait un « très gros match » contre les Sang et Or et a pris l’exemple du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid pour appuyer ses propos.

Face à un Mathew Ryan en grande forme, l’OM a chuté à domicile le week-end dernier lors de la réception du RC Lens (0-1). Une défaite cruelle tant les Olympiens ont dominé, avant le but de la victoire inscrit par Neil El-Aynaoui dans le temps additionnel. Forcément déçu du résultat, Roberto De Zerbi a tout de même apprécié le visage affiché par son équipe.

« Contre Lens, ce n’était pas un gros match, mais un très gros match de la part de notre équipe »

« Pour moi, contre Lens, ce n’était pas un gros match, mais un très gros match de la part de notre équipe. On a été malchanceux, on a raté des occasions de but. On a aussi été malchanceux sur le but qu’on a encaissé. Avoir quatre, cinq occasions de but contre une équipe fermée, ce n'est pas simple, c’est déjà un très gros résultat », a déclaré Roberto De Zerbi ce vendredi en conférence de presse, à deux jours du déplacement sur la pelouse du PSG.

« Même le Real Madrid contre une équipe fermée a eu des difficultés »

L’entraîneur de l’OM a alors pris pour exemple la rencontre entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid mercredi en Ligue des champions : « Si vous voyez le match entre le Real Madrid et l'Atletico, même le Real Madrid contre une équipe fermée a eu des difficultés. On ne peut pas s’attendre dans un match de ce genre à avoir 10, 15 occasions de but. Évidemment, ça nous énerve d’avoir perdu les trois points, mais concernant le jeu, c'était une des meilleures prestations au Vélodrome. L’objectif cette semaine était de remonter le moral, surtout faire voir aux joueurs les choses avec lucidité. Parce que quand le résultat est négatif, on a tendance à passer outre les performances. Nous qui sommes travailleurs dans ce secteur, on doit voir les choses avec lucidité. »