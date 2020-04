Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros retournement de situation pour le successeur de Thiago Silva !

Publié le 1 mai 2020 à 0h45 par D.M.

Courtisé par le PSG et par Everton, Gabriel pourrait finalement rejoindre le Napoli. Le défenseur aurait donné son accord pour rejoindre le club italien. Il ne manquerait désormais plus que celui du LOSC.

La crise sanitaire a chamboulé les plans du PSG. Thiago Silva en fin de contrat en juin prochain, pourrait finalement rester à Paris une saison supplémentaire comme le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité. Et pour prendre la succession du défenseur brésilien, le PSG avait ciblé Gabriel comme cela avait été annoncé par le 10 Sport le 15 février dernier. Le club parisien serait aujourd’hui distancé sur ce dossier. Le 10 Sport vous annonçait en exclusivité le 28 avril dernier qu’Everton a formulé une offre de 30M€ pour tenter de s’offrir Gabriel, et que Leicester serait également à l’affût. Mais contre toute attente, le défenseur brésilien ne devrait pas rejoindre la Premier League et aurait de grandes chances de rejoindre l’Italie.

Direction le Napoli pour Gabriel ?