Mercato - ASSE : M'Vila, Khazri… Un plan bien ficelé de Puel pour le mercato ?

Publié le 1 mai 2020 à 7h00 par J.-G.D.

Alors que Claude Puel commencerait à préparer la prochaine saison, certains joueurs, dont Wahbi Khazri et Yann M'Vila, pourraient ne plus porter les couleurs de l’ASSE.

C’est officiel : la saison de Ligue 1 ne reprendra pas. Qualifiée pour la finale de la Coupe de France, l’ASSE pourrait attendre plusieurs mois avant d’affronter le PSG. Les Verts peuvent désormais se concentrer sur le prochain mercato estival. Comme vous l’expliquait Le 10 Sport en exclusivité, une politique de rajeunissement de l’effectif est en marche du côté de Saint-Etienne. Plusieurs cadres, à l’image de Yann M'Vila, feraient ainsi les frais de cette décision forte de Claude Puel et des dirigeants stéphanois. Une tendance qui se confirme sérieusement pour le milieu de terrain de l’ASSE, lui qui ne sera pas le seul à quitter le club du Forez.

M'Vila Khazri, Diony et Boudebouz sur le départ ?