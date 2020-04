Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un incroyable rebondissement pour cet espoir français ?

Publié le 30 avril 2020 à 21h45 par A.M.

Annoncé dans le viseur de très nombreux clubs européens, dont le PSG, Dayot Upamecano, qui semblait proche de rejoindre le Bayern Munich, pourrait finalement prendre tout le monde de court... en prolongeant son bail à Leipzig. Explications.

En quête de renforts en défense centrale afin de remplacer Thiago Silva à moyen terme, le Paris Saint-Germain a activé plusieurs pistes dont celle menant à Dayot Upamecano comme le révélait Abdellah Boulma. Grand espoir du football français à ce poste, le joueur de 21 ans impressionne au RB Leipzig et ne manque pas de prétendants. Il faut dire qu'à un an de la fin de son bail, il dispose d'une clause libératoire alléchante à 60M€. Une situation qui n'a donc pas manqué d'interpeller bon nombres de clubs européens à l'image d'Arsenal, Manchester United et le Bayern Munich.Le club bavarois, habitué à mettre la main sur les meilleurs éléments de Bundesliga semblait d'ailleurs avoir une longueur d'avance sur la concurrence. Mais la presse allemande révèle un énorme retournement de situation.

Upamecano pourrait prolonger à Leipzig