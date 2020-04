Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane décisif pour l’avenir d’Odegaard ?

Publié le 1 mai 2020 à 0h00 par J.-G.D.

Alors que le Real Madrid penserait déjà au retour de Martin Odegaard, prêté à la Real Sociedad jusqu’en 2021, Zinedine Zidane aurait le dernier mot dans ce dossier.

Prêté à la Real Sociedad depuis l’été dernier, Martin Odegaard brille à Saint-Sébastien. Le milieu de terrain du Real Madrid va donc achever sa première saison dans le Pays Basque, mais son avenir alimente les rumeurs depuis plusieurs semaines. Conscients des bonnes performances du Scandinave, les Merengue souhaiteraient le rapatrier dès ce mercato estival, à un an de la fin de son prêt. Et Zinedine Zidane serait un acteur essentiel concernant l'éventuel retour d'Odegaard.

Odegaard de retour au Real Madrid grâce à Zidane ?