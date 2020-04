Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta passe à l'action pour éviter un nouveau cas Lihadji !

Publié le 30 avril 2020 à 23h30 par A.M.

Encore échaudé par le feuilleton Lihadji, dont le dénouement sera un départ du jeune ailier vers le LOSC avant même la signature de son premier contrat professionnel à l'OM, Andoni Zubizarreta est bien décidé à ne plus se retrouver confronté à ce genre de situation et a décidé de passer à l'action pour d'autres jeunes Marseillais.

Comme annoncé en exclusivité par Le 10 Sport le 16 mars dernier, Isaac Lihadji (18 ans) va s'engager avec le LOSC. Le jeune ailier très prometteur n'a pas trouvé d'accord avec l'Olympique de Marseille afin de parapher son premier contrat professionnel. Un gros coup dur pour le club phocéen qui laisse filer l'un de ses plus grands espoirs alors que Jacques-Henri Eyraud avait érigé la formation en priorité du projet McCourt. Toutefois, l'OM a d'autres ressources au sein de son centre de formation, et Andoni Zubizarreta fait en sorte que la situation connue avec Isaac Lihadji ne se reproduise plus.

Deux propositions de contrat professionnel à l'OM

Ainsi, l'Olympique de Marseille a décidé de prendre les devants. Comme le révèle Mathieu Grégoire, correspondant de L'Equipe à Marseille, le club phocéen a transmis des propositions de contrat professionnel à deux éléments prometteurs de son centre de formation à savoir Richecarde Richard (18 ans) et Jorès Rahou (17 ans). En revanche, Ilyès Zouaoui (17 ans) devra se contenter d'une proposition de contrat aspirant pour le moment. Quoi qu'il en soit, cela démontre la volonté de l'OM de s'appuyer sur sa formation, et surtout de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec Isaac Lihadji en se montrant trop patient dans certains dossiers. Reste à savoir si la stratégie offensive sera plus efficace auprès des jeunes Marseillais.