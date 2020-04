Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce danger se confirme pour Leonardo avec cette pépite italienne !

Publié le 30 avril 2020 à 20h15 par B.C.

Alors que le PSG est sur les traces de Lorenzo Pellegrini, la Juventus et l'Inter s'intéressent également au jeune milieu de la Roma.

Malgré les arrivées d'Ander Herrera et d'Idrissa Gueye, le PSG souhaite densifier son entrejeu cet été, et plusieurs profils retiennent l'attention de Leonardo. Selon nos informations exclusives, le PSG suit notamment Ismaël Bennacer et Tiémoué Bakayoko, deux joueurs que connaît parfaitement bien Leonardo pour les avoir fait venir à l'AC Milan. Mais le directeur sportif parisien scrute également le marché italien et vise plusieurs pépites, à l'image de Lorenzo Pellegrini. Grand espoir de l'AS Roma, le milieu italien de 23 ans n'a toujours pas prolongé son contrat qui le lie à son club jusqu'en 2022, une bonne nouvelle pour le PSG, d'autant que Pellegrini dispose d'une clause libératoire de 30M€. Cependant, la concurrence fait rage dans ce dossier.

La Juve et l'Inter veulent également Pellegrini