Mercato - Real Madrid : Un pacte pour l’avenir de Camavinga ? La réponse de Stephan !

Publié le 30 avril 2020 à 18h30 par J.-G.D.

Interrogé sur le supposé pacte signé entre Olivier Létang et Eduardo Camavinga afin de rester au Stade Rennais en cas de participation à la prochaine Ligue des Champions, Julien Stéphan, entraîneur du club, tempère les choses.

Entre l’intérêt du Milan AC selon Le 10 Sport, du Borussia Dortmund ou du Real Madrid, toujours selon nos informations, Eduardo Camavinga fait tourner des têtes en Europe. Tombé sous le charme du milieu de terrain du Stade Rennais, Zinedine Zidane en ferait une priorité en cas d’échec concernant Paul Pogba (Manchester United). Malgré l’intérêt du technicien madrilène, L'Équipe dévoilait récemment un pacte signé entre Olivier Létang, ancien président des Rouge et Noir , et Camavinga afin de rester au club, en cas de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Chose désormais acquise puisque les Bretons devraient bel et bien participer à la Coupe aux grandes oreilles pour la première fois de leur histoire comme l'a officialisé la LFP qui a entériné la troisième place du Stade Rennais suite à l'arrêt de la saison. Mais Julien Stéphan, coach de Rennes, fait une grande annonce sur cet accord.

«L’entourage de Camavinga ne conditionnait pas son avenir par rapport à une qualification en Ligue des Champions»