Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce pacte qui relance totalement l'avenir de Camavinga !

Publié le 23 avril 2020 à 21h30 par J.-G.D.

Piste concrète du Real Madrid, Eduardo Camavinga pourrait finalement rester à Rennes pour une saison supplémentaire. Explications...

Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga flambe. La progression fulgurante du jeune milieu de terrain du Stade Rennais donnerait des idées à Zinedine Zidane. L’entraîneur du Real Madrid ferait le forcing pour le recrutement du protégé de Julien Stéphan selon la presse espagnole. Un intérêt concret du technicien tricolore, alors que le Borussia Dortmund souhaite également attirer Camavinga dans ses filets comme vous l’annonce Le 10 Sport en exclusivité. Mais le Real pourrait ne jamais accueillir l'international Espoirs tricolore cet été.

Camavinga un an de plus à Rennes en cas de participation à la Ligue des Champions ?