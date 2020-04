Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet élément à 2M€ qui pourrait jouer en la faveur de Leonardo !

Publié le 30 avril 2020 à 16h15 par Th.B.

La presse fait état d’un intérêt du PSG pour Thomas Partey dans le cadre du mercato estival. Son faible salaire de 2M€ à l’année après les taxes, pourrait le pousser à aller voir ailleurs.

Avec le départ de Rodri pour Manchester City l’été dernier, Thomas Partey est enfin devenu un titulaire dans l’entrejeu de l’Atletico Madrid après avoir occupé un rôle de remplaçant récurrent ces dernières saisons. Au cours de cet exercice, le Ghanéen a impressionné et aurait fait tourner la tête d’Arsenal, de Manchester City et de Manchester United. RMC Sport révélait lundi que le PSG s’immiscerait dans ce dossier à 50M€, montant de la clause libératoire fixée dans son contrat courant jusqu’à l’été 2023. Cependant, comme le 10 Sport vous le dévoilait en exclusivité le 29 avril, le PSG n’a pas encore bougé ses pions pour Partey et n’a d’ailleurs pas émis d’intérêt concret auprès du joueur ou du club rojiblanco. Si le PSG venait à revoir sa position, Leonardo aurait une belle carte à jouer.

Partey ne touche que 2M€, une aubaine pour ses prétendants ?