Mercato - PSG : La clé du dossier Cavani

Publié le 30 avril 2020 à 12h45 par La rédaction

Un élément va déterminer une éventuelle prolongation de Cavani au PSG. Analyse.

A l’occasion de l’émission l’Equipe du soir , Didier Roustan a livré l’analyse suivante autour du dossier Cavani : « Je suis un peu partagé. C’est vrai qu’il avait perdu sa place un moment, qu’il a accumulé quelques blessures, mais cette place il n’avait pas toutes les cartes pour la récupérer dans la mesure où il y avait toujours ce souci de rythme et de risque de blessure. Et puis Thomas Tuchel estimait peut-être que d’un point de vue technique, tactique, Mauro Icardi était plus efficace en renard des surfaces. Maintenant, là où la donne a changé, c’est qu’on ne sait pas si Icardi va rester. L’autre élément, c’est que face à Dortmund, il a choisi Cavani. Donc, je ne suis pas si sûr que Tuchel ait une dent contre Cavani ».

L’aspect économique

L’analyse du journaliste se tient. Sportivement, rien ne semble rédhibitoire pour la poursuite de Cavani. Mais sur le dossier, la clé sera économique : si le PSG arbitre en faveur d’une opération de prolongation du duo Neymar-Mbappe, il n’aura pas l’argent pour un grand avant-centre. Dans ces conditions, une prolongation de Cavani peut intervenir, mais uniquement si le joueur accepte de baisser son salaire de manière significative. Or c’est loin d’être la tendance aujourd’hui.



