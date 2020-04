Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce club qui ouvre grand la porte à Ivan Rakitic !

Publié le 30 avril 2020 à 13h30 par T.M.

Alors qu’Ivan Rakitic pourrait bien quitter le FC Barcelone dans les prochains mois, du côté de Villarreal, on s’est dit prêt à accueillir le Croate.

L’heure du départ aurait-elle enfin sonné pour Ivan Rakitic ? Régulièrement annoncé sur le départ, le Croate est toujours resté au FC Barcelone. Toutefois, cette fois, cela pourrait bien être différent. Le milieu de terrain n’a plus qu’un an de contrat et il pourrait donc être vendu afin de ne pas le voir partir libre l’été prochain. En coulisse, certains prétendants feraient d’ailleurs les yeux doux à Rakitic à l’instar de l’Atlético de Madrid ou du FC Séville. Mais voilà que Villarreal vient s’immiscer dans ce dossier.

« Si l’année prochaine, il veut venir à Villarreal… »