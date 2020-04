Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Timo Werner a pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 30 avril 2020 à 11h30 par D.M.

Alors que le FC Barcelone aurait coché le nom de Timo Werner en cas d’échec dans le dossier Lautaro Martinez, l’attaquant devrait quitter Leipzig. Mais le joueur n’aurait d’yeux que pour Liverpool et son entraîneur Jürgen Klopp.

Le FC Barcelone se serait fixé comme priorité de renforcer sa ligne d’attaque et aurait notamment ciblé Lautaro Martinez. Le joueur de l’Inter demeure l’objectif principal, mais en cas d'échec sur ce dossier, le club catalan aurait coché le nom de Timo Werner. Sous contrat jusqu’en 2023, l’international allemand devrait quitter le RB Leipzig lors du prochain mercato à en croire le journaliste Gianluca Di Marzio. Les agents de Timo Werner multiplieraient les contacts afin de lui trouver un point de chute prestigieux. Le joueur aurait une préférence, mais son prochain club ne devrait pas être le FC Barcelone.

Werner veut rejoindre Klopp