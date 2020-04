Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça en pleine réflexion pour l’avenir d’Ansu Fati ?

Publié le 30 avril 2020 à 10h00 par T.M.

A 17 ans, Ansu Fati représente l’avenir du FC Barcelone. Néanmoins, en Catalogne, on se poserait actuellement sur ce qu’il faudrait faire avec ce prodige pour la et les saisons à venir.

La fin se rapproche pour Lionel Messi et le FC Barcelone doit penser à l’après. Et peut-être que les Blaugrana pourraient déjà avoir sous la main leur futur joyau, celui qui permettra de passer à autre chose après le départ de la Pulga. A seulement 17 ans, Ansu Fati a fait forte impression cette saison, réussissant à saisir les opportunités données et en se montrant décisif, notamment en marquant des buts. L’avenir s’annonce donc radieux pour la nouvelle pépite issue de la Masia, mais il faut également lui donner du temps de jeu pour qu’elle puisse éclore. Et avec les possibles arrivées de Neymar et Lautaro Martinez, l’horizon pourrait être bouché. De quoi faire réfléchir, d’autant qu’Ansu Fati est courtisé.

Le Borussia Dortmund tape à la porte !