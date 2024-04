Il annonce les deux meilleurs joueurs du monde au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur 4 buts à 1 pour la troisième fois de suite, le PSG a confirmé son état de forme sur la pelouse de Lorient. Cette fois-ci ce sont Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, remplaçants contre l'OL, qui ont brillé en inscrivant chacun un doublé. Pour Milan Skriniar, ce sont même les deux meilleurs joueurs du monde actuellement.

Depuis quelques matches, le duo Dembélé-Mbappé fait très mal et permet au PSG d'être toujours engagé sur les trois tableaux. Un quadruplé est donc envisageable, surtout si les deux attaquants conservent cette forme. Les deux français ont d'ailleurs inscrit un doublé contre Lorient mercredi soir (4-1). Et Milan Skriniar considère ses deux coéquipiers comme les meilleurs joueurs du monde.

PSG : Mbappé s’offre un record historique avant le transfert ! https://t.co/ew4ubWmust pic.twitter.com/2UcSPCYxTk — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

«On a les deux meilleurs joueurs au monde»

« Je ne pense pas que c'était notre meilleure performance, parce qu'à 0-2, on aurait pu mieux contrôler le match. On a perdu trop de ballons faciles aujourd'hui mais on sait que devant on est très forts. Je pense qu'on a les deux meilleurs joueurs au monde (Mbappé et Dembélé) en ce moment donc on est heureux pour la victoire (...) Pour moi, ce sont les deux meilleurs joueurs du monde. On connaît leurs qualités, ils aident toujours l'équipe avec leurs buts, avec leurs actions, avec tout ce qu'ils font. C'est facile de jouer avec eux », lâche le défenseur du PSG en zone mixte après la victoire contre Lorient. De son côté, Ousmane Dembélé s'est également prononcé à l'issue du match, évoquant ainsi sa grande forme.

Dembélé savoure sa forme du moment