Mercato : Le PSG vise du lourd et se fait rembarrer !

Depuis l’été dernier, le PSG tente de recruter des jeunes joueurs à fort potentiel. En ce sens, le club de la capitale s’est penché sur plusieurs talents du FC Barcelone, dont Lamine Yamal et Pau Cubarsi. Mais alors que le défenseur central s’apprête à s’engager dans la durée en Espagne, Paris s’est fait recaler à tous les niveaux. Explications.

Le PSG en pleine révolution. Depuis quelque temps, la direction du club parisien a établi une stratégie consistant à miser sur des jeunes talents. Après avoir considérablement fait baisser sa moyenne d’âge lors des deux dernières périodes de mercato, les Rouge et Bleu ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. Ainsi, la cellule de recrutement du PSG ne cesse d’observer les plus grands cracks de la planète football. Une observation qui mène forcément jusqu’au FC Barcelone, dont la Masia permet au club blaugrana de bénéficier de jeunes joueurs plus que prometteurs.

Le PSG intéressé par un crack du Barça

Si récemment, le Parisien a lâché une véritable bombe en annonçant que le PSG était disposé à lâcher 200M€ pour Lamine Yamal, le club parisien a également été dans le coup pour Pau Cubarsi. Au mois de mars, le média catalan SPORT faisait ainsi état d’un intérêt du club français pour le défenseur central également né en 2007. Néanmoins, ce dernier devrait prochainement prolonger en faveur du FC Barcelone. Ces dernières années, Pedri, mais aussi Gavi que Luis Enrique apprécie particulièrement, ont également vu leurs noms être associés au PSG...

La prolongation de Cubarsi est une priorité pour Barcelone