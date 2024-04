F1 - Verstappen : Réunion au sommet avec Mercedes ?

Pierrick Levallet

Après Lewis Hamilton, un autre transfert pourrait faire l'effet d'une bombe en F1. À la recherche du successeur du Britannique, Mercedes envisagerait d'aller chercher Max Verstappen. Le Néerlandais pourrait reconsidérer son avenir chez Red Bull. D'ailleurs, une réunion serait programmée entre les deux parties pour discuter d'un éventuel transfert au sein de l'écurie allemande.

Le mercato devrait être mouvementé en F1 cette année. Avant le début de saison, le premier transfert de 2025 a déjà été annoncé. Lewis Hamilton a décidé de tourner la page et de quitter Mercedes à l’issue de l'exercice. Le septuple champion du monde représentera Ferrari aux côtés de Charles Leclerc l’année prochaine. L’écurie allemande lui cherche donc un remplaçant. Et Toto Wolff envisagerait un très gros coup.

Lewis Hamilton remplacé par Max Verstappen chez Mercedes ?

En effet, le patron de Mercedes penserait à Max Verstappen pour succéder à Lewis Hamilton. Avec les récentes polémiques et tensions chez Red Bull, le triple champion du monde pourrait reconsidérer son avenir au sein de l’écurie autrichienne. Mercedes voudrait donc en profiter pour tenter de convaincre le pilote de 26 ans. D’ailleurs, un rendez-vous serait prévu entre les deux parties pour discuter de tout ça.

Rendez-vous programmé entre le clan Verstappen et Mercedes