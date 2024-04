Révolution en F1, Alpine lâche une punchline

Pierrick Levallet

La FIA prépare une nouvelle révolution en F1. Dans l'optique de resserrer les écarts entre les écuries pour avoir des batailles plus intéressantes, l'institution envisage de revoir le barème de points distribués à chaque Grand Prix. Mais pour Esteban Ocon, cette solution n'est viable que sur du court terme et ne réglerait pas vraiment le problème principal.

Toujours dans l’optique de resserrer le peloton afin d’avoir des batailles plus palpitantes en F1, la FIA serait en train d’envisager une nouvelle révolution. L’institution discute avec les écuries et la FOM pour revoir le barème des points distribués à chaque Grand Prix qui est en vigueur depuis 2010. La FIA réfléchirait notamment à attribuer des points aux 12 premiers, au lieu des 10, ce qui permettrait à des écuries hors du top 5 d’être récompensées.

«Je préférerais pouvoir faire la course à l'avant»

Mais pour Esteban Ocon, cette solution ne peut pas être envisagée pour régler certains problèmes sur le long terme. « C'est un peu comme si on mettait un sparadrap sur une grosse coupure. C'est une façon d'améliorer la situation actuelle, je pense. Ça marcherait certainement parce que nous aurions marqué des points [ce dimanche]. Mais je préférerais pouvoir faire la course à l'avant et que les équipes soient plus proches les unes des autres. Je crois qu'il est juste de dire que ce serait un petit gain par rapport à ce que nous essayons de faire : faire que le peloton soit plus resserré » a notamment lancé le pilote d’Alpine dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Peut-être qu'il serait préférable de donner des points à tout le monde»