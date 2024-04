F1 - Alpine : Gasly vide son sac après l'accident !

Arnaud De Kanel

Encore un week-end compliqué pour Pierre Gasly. Ce dimanche, lors d'un arrêt au stand, le pilote a percuté l'un des mécaniciens de son écurie, Alpine. Un accident qui aurait pu être évité et qui sera au centre des discussions dans les prochains jours pour tenter d'éclaircir le flou. Gasly promet qu'une analyse sera effectuée.

L'écurie Alpine n'a toujours pas remporté le moindre point cette saison. Esteban Ocon n'est pas passé loin ce dimanche à Shanghai, puisqu'il a franchi la ligne d'arrivée en onzième position, deux places de mieux que Pierre Gasly, treizième. L'ancien pilote d'AlphaTauri aurait pu faire mieux, mais il a été ralenti par un incident assez improbable. En effet, il a percuté l'un de ses mécaniciens lors d'un arrêt au stand. Il est revenu sur ce fait de course.

«C'était impressionnant et ça nous a fait perdre beaucoup de temps»

« Il va falloir qu’on analyse ce qui s’est passé, la lumière est passé au vert pour que j’y aille et le pneu n’était pas attaché. J’ai vu le mécano qui va bien mais c’était impressionnant et ça nous a fait perdre beaucoup de temps. On est revenus avec la Safety Car et on a testé un arrêt en plus », a déclaré Pierre Gasly dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il est désormais tourné vers Miami.

«Le week-end le plus construit de la saison»