F1 : Verstappen marque l'histoire, il va écœurer tout le monde !

Arnaud De Kanel

Cinquième Grand Prix de la saison et cinquième pole position pour Max Verstappen. Irrésistible, le triple champion du monde en titre réalise un début d'année 2024 parfait. Il s'élancera avec un avantage certain dimanche à Shanghai, et il risque d'écœurer une concurrence qu'il pourrait encore repousser toujours plus loin.

Après avoir outrageusement dominé la course Sprint, Max Verstappen a signé le meilleur temps des qualifications ce samedi. Il s'élancera donc en pole position comme depuis le début de saison. Une performance historique qui n'avait plus été réalisée depuis Mika Häkkinen en 1999. Il s'agit également de la 100ème pole de l'histoire de Red Bull. Un Max Verstappen déjà historique avant même le départ de ce Grand Prix de Chine qu'il devrait dominer assez largement.

Verstappen s'amuse à Shanghai

C'est encore trop facile pour Max Verstappen. Après avoir signé la pole, le triple champion du monde en titre a reconnu s'être amusé. « Je pense qu’après le Sprint, il y a eu des nouvelles idées et la voiture fonctionne encore mieux. Je suis heureux de la manière dont la qualification s’est passée, la voiture était géniale à piloter, et le dernier tour en Q3 était très bien. Je suis heureux de piloter sur le sec ici, c’était amusant. Après une course, on revient à des faibles quantités de carburant et il faut un tour pour être à l’aise. On sait où l’on peut trouver un peu plus dans les virages. Et on a eu des pneus en plus avec la pluie donc on a pu s’entraîner un peu plus. J’allais de plus en plus vite à chaque tour, l’évolution de la piste n’était pas énorme mais ça allait », a déclaré le pilote Red Bull. Immense favori, Max Verstappen ne devrait pas être embêté pour remporter le premier Grand Prix de Chine de sa carrière ce dimanche. Pour rappel, la course sera à suivre à partir de 9h00 sur Canal+ .

La grille à Shanghai

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. Fernando Alonso (Aston Martin)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Carlos Sainz (Ferrari)

8. George Russell (Mercedes)

9. Nico Hülkenberg (Haas)

10. Valtteri Bottas (Stake F1)

11. Lance Stroll (Aston Martin)

12. Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB)

13. Esteban Ocon (Alpine)

14. Alex Albon (Williams)

15. Pierre Gasly (Alpine)

16. Guanyu Zhou (Stake F1)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Lewis Hamilton (Mercedes)

19. Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB)

20. Logan Sargeant (Williams)