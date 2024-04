F1 : Ferrari, Red Bull... Hamilton jette déjà l’éponge ?

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton a sans doute rêvé d'une meilleure fin chez Mercedes. Le pilote de 39 ans galère et pointe à la neuvième place du classement des pilotes. Toutefois, le septuple champion du monde entend redresser la barre. Mais si les conditions météorologiques ne jouent pas en sa faveur en Chine ce week-end, le Britannique a annoncé qu'il ne pourra pas se battre avec Ferrari et Red Bull.

Neuvième au championnat des pilotes, Lewis Hamilton avait certainement rêvé d’une meilleure fin chez Mercedes. Alors qu’il rejoindra Ferrari en 2025, le Britannique souhaitait quitter l’écurie allemande par la grande porte. Mais le septuple champion du monde galère avec sa monoplace cette saison. Il pourrait toutefois commencer à redresser la barre ce week-end lors du Grand Prix de Chine. Mais Lewis Hamilton affirme que Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr, Max Verstappen et Sergio Pérez feront inévitablement mieux que lui à Shanghaï si les conditions météorologiques ne jouent pas en sa faveur.

«Bien sûr que les Ferrari et les Red Bull nous dépasseront»

« Les conditions étaient difficiles. Il n'y avait pas beaucoup d'adhérence mais je suis très heureux. Dès que j'ai vu la pluie arriver, j'ai été très heureux parce que sur le sec, nous ne sommes pas assez rapides. Quand la pluie est arrivée, je me suis dit que j'aurais un peu plus d'opportunités et c'est là que tout a pris vie. Nous aurons une chance d'être aux avant-postes avec la pluie. Si c'est sec, bien sûr que les Ferrari et les Red Bull nous dépasseront. Peut-être que nous pourrons résister à certains autres » a indiqué le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.com .

Mercedes cherche des solutions

Reste maintenant à voir si Lewis Hamilton saura décrocher un bon résultat en Chine ce week-end. Le pilote de 39 ans rêve de faire revenir Mercedes aux sommets de la F1 avant son départ. Pour l’instant, l’écurie allemande ne lui a pas fourni le matériel nécessaire pour y parvenir. Mais Toto Wolff et son équipe travaillent d’arrache-pied pour arranger la situation et donner une voiture bien plus performante au septuple champion du monde. À suivre...