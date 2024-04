F1 : Red Bull a déjà choisi le coéquipier de Verstappen ?

Hugo Chirossel

Si les rumeurs autour de l’avenir de Max Verstappen se sont apaisées dernièrement, Red Bull doit encore décider qui l’accompagnera la saison prochaine. Le contrat de Sergio Pérez prend fin cette année et s’il aimerait bien rester, l’écurie autrichienne patiente encore. Christian Horner et Helmut Marko sont satisfaits de leur duo, mais attendent de voir si le Mexicain saura maintenir son niveau de performance.

« Nous voulons tous continuer, donc je m’attends à ce que ce soit une question de temps plutôt que de qui (mettre à ma place) . » Interrogé à propos de son avenir, Sergio Pérez a exprimé son souhait de prolonger son aventure chez Red Bull. Son contrat court jusqu’à la fin de la saison et s’il aimerait rester le coéquipier de Max Verstappen, Christian Horner et Helmut Marko ne veulent pas se précipiter.

Horner : « Nous sommes très satisfaits de nos deux pilotes »

Pour le patron de Red Bull, il n’y a pas d'urgence à annoncer le futur coéquipier de Max Verstappen dès maintenant : « Pas vraiment, je le crains. C’est incroyable que nous soyons à la cinquième course et qu’il y ait déjà tant de discussions sur les pilotes de l’année prochaine », a déclaré Christian Horner, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Nous sommes dans une situation où nous sommes très satisfaits de nos deux pilotes. Nous n’avons pas besoin de prendre une décision avant la fin de l’année. Max a un contrat à long terme et Checo est en fin de contrat, mais il pilote exceptionnellement bien depuis le début de la saison . »

Marko : « Nous sommes satisfaits du duo que nous avons »