F1 - Ferrari : Le coup de gueule d’Hamilton sur son transfert

Pierrick Levallet

Avant que la saison 2024 de F1 ne débute, un premier transfert a été annoncé pour 2025. Après dix ans de bons et loyaux services, Lewis Hamilton quittera Mercedes. Le septuple champion du monde évoluera aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari l’année prochaine. En attendant, le Britannique fait de son mieux pour terminer de la meilleure des manières chez Mercedes. Mais son transfert continue de faire parler. Lewis Hamilton a alors souhaité mettre les points sur les i.

«Il y a des gens qui continuent à dire des c**neries»

« Je n'ai pas l'impression d'avoir besoin de justifier mon choix. Je pense savoir ce qui est bon pour moi, et ça n'a pas changé depuis le moment où j'ai pris ma décision. Il n'y a pas eu un seul moment où je l'ai remise en question, et je ne me laisse pas influencer par les commentaires des autres. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui continuent à dire des c**neries, et ça va continuer jusqu'à la fin de l'année. Je vais devoir faire ce que j'ai fait la fois d'avant. Vous seul pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Et ce sera une période passionnante pour moi » a lâché le futur pilote de Ferrari dans des propos rapportés par Motorsport.com .

Hamilton galère toujours chez Mercedes

Par ailleurs, Lewis Hamilton a sans doute rêvé d’une meilleure fin chez Mercedes. Le Britannique éprouve quelques difficultés au volant de sa monoplace depuis le début de saison et ne pointe qu’à la 9e place du classement des pilotes. Malgré tout, le septuple champion du monde ne lâche rien et continue de faire tout son possible pour revenir aux sommets de la F1. Reste maintenant à voir si Mercedes parviendra à l’y aider avant qu’il ne rejoigne Ferrari.