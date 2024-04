F1 : Verstappen va rattraper Hamilton ?

Arnaud De Kanel

Cinq ans plus tard, la Formule 1 fait son retour en Chine ce week-end. L'occasion pour Max Verstappen, grand favori de l'épreuve, d'ajouter un nouveau succès à son palmarès, lui qui n'a encore jamais remporté ce Grand Prix de Chine. Il pourrait donc s'agir d'une 30ème victoire différente, soit une de moins que Lewis Hamilton.

La Formule 1 est de retour en Chine. Le week-end s'annonce chargé pour les pilotes, la plupart d'entre-eux n'ayant jamais couru à Shanghai. Et ils n'auront pas trop le temps de prendre leurs marques puisqu'ils entreront rapidement dans le vif du sujet. En effet, il s'agit du premier week-end Sprint de l'année. Un format pas des plus appréciés par Max Verstappen qui vise malgré tout sa première victoire en Chine.

Un 30ème succès différent pour Verstappen ?

Max Verstappen a pratiquement gagné partout où il est passé, enfin presque. Le triple champion du monde en titre est à la recherche de son premier succès en Chine. Une victoire dimanche à Shanghai lui permettrait de se rapprocher de Lewis Hamilton qui a triomphé sur 31 Grands Prix différents. Actuellement, Verstappen est à 29. Il va faire un grand bon dans l'inconnu. « Il y a beaucoup d’inconnues sur le circuit, car nous n’avons jamais couru ici avec cette génération de voitures. Les EL1 seront importants pour se mettre rapidement dans un bon rythme et, honnêtement, travailler à partir de là et voir ce que l’on obtient », a confié Max Verstappen. Alors, remportera-t-il son premier GP de Chine ?



Pour le savoir, rendez-vous devant votre télévision dès vendredi avec une première séance d'essais libres à 5h30 avant d'enchainer sur les qualifications qui définiront la grille du sprint de samedi, le tout sur Canal+ Sport à partir de 9h30. Samedi, à 5h00, sera donné le départ de la Course Sprint avant de laisser place aux qualifications à 9h. Le départ du Grand Prix sera donné à 9h dimanche sur Canal+ . En course, les pilotes devront couvrir 305,066 km, soit 56 tours de 5,451 km sur le circuit de Shanghai et ses 16 virages.

Le programme complet à Shanghai